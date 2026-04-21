السيارات الألمانية تواجه المنافسة بالبحث والتطوير في الصين

كشفت غرفة التجارة الألمانية الخارجية في بكين عن توجه متزايد لشركات السيارات الألمانية نحو توسيع أنشطة البحث والتطوير داخل الصين، في ظل تصاعد حدة المنافسة والحاجة إلى تسريع الابتكار في أكبر سوق للسيارات عالمياً.

وأظهر استطلاع شمل 42 شركة أن نحو 73 % منها تنفذ أنشطة بحث وتطوير داخل الصين، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحولاً استراتيجياً لدى الشركات الألمانية لتعزيز حضورها التقني في السوق الصينية.

وبحسب النتائج الأولية لتقرير الابتكار، الذي يصدر كل عامين، ارتفعت نسبة الشركات التي تطور منتجاتها في الصين ليس فقط للسوق المحلية بل للأسواق العالمية أيضاً، من 12 % إلى 33 %، في مؤشر على تزايد أهمية الصين كمركز عالمي للابتكار في قطاع السيارات.

ومن المقرر أن تعرض كبرى الشركات العالمية أحدث تقنياتها ومنتجاتها خلال معرض "أوتو تشاينا"، الذي ينطلق نهاية الأسبوع الجاري في بكين، وسط ترقب لمستجدات المنافسة في سوق السيارات الكهربائية والذكية.

وفي هذا السياق، أكد يان رونفيلد، رئيس غرفة التجارة الألمانية الخارجية لمنطقة جنوب وجنوب غرب الصين، أن السوق الصينية تتحول بشكل متزايد إلى "ساحة اختبار" رئيسية للابتكار، مشيراً إلى أن التقنيات التي تنجح في الصين تمتلك فرصاً كبيرة للانتشار عالمياً.

كما أشار التقرير إلى أن توطين أنشطة البحث والتطوير داخل الصين أسهم في تسريع وتيرة الابتكار لدى 43 % من الشركات المشاركة مقارنة بنظيراتها في ألمانيا، فيما أفادت 79 % من الشركات بأن هذه الخطوة ساعدت على خفض التكاليف التشغيلية.

ويعكس هذا التوجه إدراك الشركات الألمانية لأهمية التكيف مع متغيرات السوق الصينية، التي باتت تقود التحولات العالمية في صناعة السيارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.





