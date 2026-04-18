زلزال في سوق السيارات.. نيسان تنهي إنتاج 11 طرازاً

في خطوة تعكس تحولات عميقة داخل صناعة السيارات العالمية، أعلنت شركة نيسان عن خطة شاملة لإعادة هيكلة تشكيلتها، تتضمن إلغاء 11 طرازا من سياراتها، ضمن استراتيجية تهدف إلى تبسيط الإنتاج وتعزيز الكفاءة التقنية.

وتسعى الشركة إلى تقليص عدد طرازاتها من 56 إلى 45 سيارة فقط، مع التركيز على تطوير ما تصفه بـ"السيارات المُعرّفة بالذكاء الاصطناعي"، وفقا لما نشره موقع slashgear.

وبحسب الخطة الجديدة، ستُعاد هيكلة منتجات نيسان ضمن أربع "عائلات" رئيسية، تشترك في المنصات وأنظمة الدفع والبرمجيات.

وتضم الفئة الأولى Heartbeat الطرازات الأيقونية التي أسهمت في ترسيخ هوية العلامة، مثل Nissan Z وNissan GT-R، حيث أكدت الشركة العمل على أجيال جديدة منهما، مع توجه لتحويل GT-R إلى نسخة هجينة بحلول عام 2030.

أما فئة Core، فتركّز على الاستدامة والتقنيات منخفضة الانبعاثات، وتشمل طرازات مثل Nissan Rogue e-Power ونسخة كهربائية من Nissan Juke EV للأسواق الأوروبية.

وتخطط نيسان لزيادة إنتاج هذه الفئة بنسبة 30%، في إطار استجابتها للطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة.

وفي موازاة ذلك، تستهدف فئة Growth توسيع الحضور العالمي للعلامة، بينما تركز فئة Partner على تطوير سيارات بالتعاون مع شركاء صناعيين، في محاولة لتقليل التكاليف وتسريع وتيرة الابتكار.

اللافت في الاستراتيجية الجديدة هو التراجع النسبي عن التوسع السريع في السيارات الكهربائية داخل السوق الأمريكية، حيث تعتزم نيسان تطوير نظام هجين جديد مخصص لسيارات الهيكل على الإطار مثل Nissan Xterra وNissan Frontier.

ويأتي ذلك ضمن هدف طموح لرفع المبيعات السنوية في الولايات المتحدة إلى مليون سيارة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 926 ألف وحدة في 2025.

وتُعد الولايات المتحدة، إلى جانب اليابان والصين، من الأسواق الثلاثة الرئيسية التي تركز عليها الشركة في المرحلة المقبلة.

في قلب هذه التحولات، تبرز رؤية نيسان لما تسميه "ذكاء التنقل"، والتي تقوم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في سياراتها المستقبلية.

ووفقا لتصريحات الإدارة التنفيذية، فإن نحو 90% من الطرازات الجديدة ستعتمد على هذه التقنيات، بما يشمل أنظمة القيادة الذاتية والمساعدة المتقدمة للسائق.

ومن المقرر أن يكون طراز Nissan Elgrand من أوائل السيارات التي تجسد هذا التوجه، مع إطلاقه في صيف العام الحالي 2026، على أن يحصل بحلول 2027 على قدرات قيادة ذاتية متقدمة عبر الجيل الجديد من نظام ProPILOT.

وسيعتمد هذا النظام على برمجيات الذكاء الاصطناعي من Wayve وتقنيات الاستشعار LiDAR، والتي تخضع حاليا لاختبارات ميدانية في شوارع طوكيو.

تعكس هذه التحركات سعي نيسان إلى تحقيق توازن بين الابتكار التقني والجدوى الاقتصادية، في وقت تواجه فيه شركات السيارات تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف التحول الكهربائي وتغيرات الطلب العالمي.