استقالة رئيس مجموعة ستيلانتس للسيارات

أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس مساء أمس الأحد استقالة رئيسها التنفيذي كارلوس تافاريس لتضطر المجموعة إلى تغيير قيادتها في ظل اضطراب شديد في سوق السيارات العالمية.

وقالت المجموعة ومقرها في هولندا إن مجلس إدارتها، الذي كان بالفعل يبحث عن خليفة لتافاريس بسبب رحيله المخطط له في عام 2026، يهدف الآن إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد بحلول منتصف عام 2025.

في الوقت نفسه ستتولى لجنة قيادة برئاسة رئيس مجلس الإدارة جون إلكان مراقبة عمليات الشركة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

تأتي مغادرة تافاريس الذي لعب دورا رئيسيا في صفقة اندماج شركة "بي.إس.ايه" التي تضم شركتي بيجو وستروين الفرنسيتين مع فيات كرايسر الإيطالية الأمريكية لتكوين مجموعة ستيلانتس عام 2021 في ظل تحديات كبيرة تواجه المجموعة وصناعة السيارات ككل.

وخفضت المجموعة مؤخرا توقعات أرباح العام الحالي بسبب تراكم المخزون غير المباع من الشاحنات الخفيفة والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في أمريكا الشمالية أهم أسواق المجموعة إلى جانب ضعف الطلب في باقي مناطق العالم.