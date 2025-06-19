«فولكس فاجن» تزيح الستار عن سيارة ذاتية القيادة

أزاحت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات الستار عن أول نسخة لسيارة تعمل بالكامل بتقنية القيادة الذاتية.

وعرضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في مدينة هامبورج الألمانية، النسخة النهائية من مركبتها الكهربائية ذاتية القيادة «آي دي بوز ايه دي» (والحرفان الأخيران اختصار لعبارة القيادة الذاتية). ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها لأول مرة اعتباراً من عام 2026 في هامبورج ولوس أنجلوس، على أن يتم استخدامها في مدن أخرى لاحقاً.

وخلال العرض العالمي الأول للسيارة الجديدة في هامبورج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، أوليفر بلومه: «بهذا تضع مجموعة فولكس فاجن نفسها في مقدمة سوق نمو عالمي واعد بمليارات اليوروهات».

وأضاف: «بدءاً من 2026، سنوفر تنقلاً ذاتي القيادة ومستداماً على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة». وصرح كريستيان زينجر، عضو مجلس إدارة قسم الشاحنات التجارية والمسؤول عن سيارات القيادة الذاتية، قائلاً: «لا شيء في هذا المشروع مخطط له كسلسلة محدودة»، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف كميات إنتاج كبيرة. وأضاف: «نحن نؤمن بقدرتنا على أن نصبح المزود الرائد في أوروبا».