«شاومي» تطرح سيارتها الكهربائية قبل الموعد

قال لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي الصينية، أمس، عبر حسابه على تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي، إن الشركة ستبدأ في تلقي طلبات الحجز لسيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات «واي.يو7» نهاية يونيو، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أن موعد الحجز سيكون في يوليو.

وسيشكل طرح السيارة الرياضية متعددة الأغراض توسعاً كبيراً في مسعى «شاومي» بقطاع المركبات الكهربائية، والذي تخصص له 10 مليارات دولار.

وبينما تسعى الشركة إلى تقليل اعتمادها على سوق الهواتف الذكية المتقلبة التي تسيطر عليها «أبل» عالمياً، فإنها تدخل أيضاً قطاع السيارات الكهربائية المزدحم، حيث تنافس شركتي «تسلا» و«بي واي دي» اللتين رسختا مكانتيهما في السوق، فيما تخلت «أبل» عن مشروع المركبات الكهربائية الذي امتد لفترة كبيرة، بعدما أخفقت في التغلب على التحديات التي واجهتها في تكييف خبراتها مع مجال تصنيع جديد.

إلا أن «شاومي» التي تشتهر بصنع جميع المنتجات، بدءاً من الهواتف الذكية ووصولاً إلى أجهزة طهي الأرز وحقائب السفر، تعطي الأولوية للنمو عن الأرباح في نشاط المركبات الكهربائية خلال الفترة الحالية.