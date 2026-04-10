«BYD» تستهدف الكفاءات المنافسة لتعزيز سياراتها الفارهة

تسعى شركة بي واي دي (BYD) الصينية إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الفارهة في أوروبا، عبر استقطاب كفاءات بارزة من شركات منافسة، في خطوة تستهدف دعم علامتها الفاخرة «دينزا» ومنافسة الأسماء العريقة في هذا القطاع.

وبحسب ما نقلته «بلومبرغ»، أكد ألفريدو ألتافيلا، المدير السابق في فيات كرايسلر، أن «دينزا» نجحت بالفعل في استقطاب أكثر من 50 موظفاً جديداً لتعزيز فرق المبيعات والتسويق في أوروبا، من بينهم لورينزو سورافيا.

وتستهدف «دينزا» منافسة شركات أوروبية رائدة مثل بورشه وبي إم دبليو ومرسيدس بنز، في سوق يُعد من الأكثر تنافسية عالمياً. وكشفت العلامة الصينية مؤخراً عن طرازين جديدين في السوق الأوروبية، أبرزها السيارة الرائدة Z9 GT التي يبلغ سعرها نحو 100 ألف يورو، والمصممة لمنافسة سيارة بورشه تايكان، إلى جانب الطراز D9، وهي سيارة فان فاخرة تحظى بشعبية واسعة بين التنفيذيين في الصين.

وأشار ألتافيلا إلى أن «دينزا» تمتلك فرصة حقيقية لتحقيق النجاح في قطاع السيارات الفارهة، في وقت تواجه فيه الشركات الأوروبية تحديات متزايدة، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية مرتفعة الثمن، وضعف المبيعات في السوق الصينية. كما تتأثر الشركات الأوروبية بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، في حين تواصل «بي واي دي» توسيع صادراتها عالمياً، مستفيدة من تنامي قدراتها الإنتاجية، رغم تباطؤ السوق المحلية.

ويمثل دخول «دينزا» إلى أوروبا خطوة استراتيجية لرئيس مجلس إدارة «بي واي دي» وانج تشوانفو، خاصة بعد استحواذ الشركة على حصة مرسيدس بنز في المشروع المشترك عام 2024، ما يعزز توجهها نحو التوسع في أسواق عالمية رئيسية.

ومن خلال التركيز على السيارات ذات الهوامش الربحية الأعلى، تسعى الشركة إلى مواجهة تأثير الرسوم الأوروبية، وتعزيز قدرتها التنافسية في فئة السيارات الفاخرة.