تراجع أرباح «فيراري» رغم نمو الإيرادات

أعلنت شركة فيراري عن تراجع أرباحها خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وبحسب النتائج المالية عن 2025، بلغت أرباح الشركة نحو 50.683 مليون يورو، بما يعادل 0.56 يورو للسهم، مقابل 55.462 مليون يورو (0.61 يورو للسهم) في عام 2024، ما يعكس انخفاضاً في صافي الربحية على أساس سنوي.

في المقابل، سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 3 % لتصل إلى 359.369 مليون يورو، مقارنة بـ 348.756 مليون يورو في العام السابق.

كما تعتزم «فيراري» توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 0.33 يورو للسهم، في خطوة تعكس التزامها بمكافأة المستثمرين.