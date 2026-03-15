«تسلا لرقائق الذكاء الاصطناعي» ينطلق خلال أسبوع

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ‌تسلا، أمس، إن مشروع «تيرافاب» لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي سيُطلق في غضون سبعة أيام (أسبوع).



وذكر ماسك ⁠العام الماضي أن تسلا ستضطر على الأرجح إلى بناء «مصنع رقائق ‌ضخم» لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي.



وتصمم تسلا رقاقة ‌الذكاء الاصطناعي من الجيل ‌الخامس لدعم طموحاتها في ‌مجال القيادة ‌الذاتية، وعرض ماسك في الاجتماع السنوي للشركة العام ‌الماضي خطط التصنيع ⁠المحتملة. وقال ماسك في ذلك الوقت، إن الشركة المصنعة ⁠للسيارات ⁠الكهربائية قد تتعاون مع شركة إنتل، وأضاف: «ربما سنقوم ⁠بشيء ما مع إنتل».

وتابع «لم نوقع أي اتفاقية لكن ربما يستحق الأمر إجراء محادثات مع إنتل».



وسبق أن ألمح ماسك إلى شريحة الذكاء الاصطناعي AI5، وأكد مجدداً أن تسلا تتعاون أيضاً مع شركة TSMC التايوانية وشركة سامسونج الكورية الجنوبية. وتُشغّل شرائح الذكاء الاصطناعي أنظمة القيادة الذاتية من تسلا، بما في ذلك برنامج القيادة الذاتية الكاملة.