91.4 % تراجع في أرباح بورشه لعام 2025

أدت التكاليف التي تقدر بمليارات اليورو لتمديد استخدام محركات الاحتراق إلى استنزاف أرباح شركة السيارات الرياضية الألمانية "بورشه" خلال عام 2025 بشكل شبه كامل.

وأفادت الشركة اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة شتوتغارت بأن الأرباح بعد احتساب الضرائب تراجعت على أساس سنوي بنسبة 4ر91 % لتصل إلى 310 ملايين يورو.

وكانت بورشه قد حققت في عام 2024 أرباحا صافية بلغت نحو 6ر3 مليار يورو.

كما تراجع حجم الإيرادات خلال العام الماضي بنحو العُشر تقريبا ليصل إلى نحو 3ر36 مليار يورو.

وبعد أن ظهرت بوادر رياح معاكسة قوية للشركة في عام 2024، تفاقم الوضع خلال العام الماضي. فقد تباطأت الأعمال في الصين، وكلفت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الشركة مبالغ كبيرة، كما لاقت الطرازات الكهربائية للشركة إقبالا أقل بكثير من المتوقع. ولذلك أجرى الرئيس التنفيذي السابق للشركة، أوليفر بلومه، قبل مغادرته تعديلا جذريا في استراتيجية الشركة، بحيث يتم طرح مزيد من السيارات المزودة بمحركات احتراق لإعادة دفع المبيعات.



