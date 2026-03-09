قبل فوات الأوان… أربع علامات تحذيرية تدل على أن محرك السيارة على وشك التعطل

يعتبر محرك السيارة عمودها الفقري، وعصبها الرئيسي، لذلك يجب الانتباه جيداً لأي تغيرات تطرأ عليه، والعلامات التحذيرية التي تنذر بعطل ما، فسرعة الاستجابها يكون لها أثر كبير في تدارك مشاكل كثيرة تنتج بسبب إهمال تلك التحذيرات.

هذه أشهر 4علامات قبل تعطل محرك السيارة وفق موقع slashgear.

يُعدّ ضوء فحص المحرك في لوحة العدادات من أهم إشارات التحذير التي لا يجب تجاهلها، ورغم أنه قد يشير إلى مشاكل بسيطة مثل غطاء خزان الوقود غير المحكم، فإنه قد يدل أيضاً على أعطال أكثر خطورة مثل تلف شمعات الإشعال أو المستشعرات أو المحول الحفاز، لذلك يُنصح بفحص السيارة باستخدام جهاز تشخيص الأعطال أو زيارة ورشة الصيانة لمعرفة السبب الحقيقي ومعالجة المشكلة مبكراً.

2- دخان عادم غير طبيعي

لون الدخان الخارج من العادم قد يكشف الكثير عن حالة المحرك، فالدخان الأسود قد يشير إلى احتراق غير كامل للوقود أو إلى دخول كمية زائدة منه إلى المحرك، أما الدخان الأبيض فقد يدل على احتراق سائل التبريد داخل غرفة الاحتراق، وهو ما قد يحدث بسبب تلف حشية رأس الأسطوانة أو وجود تشققات في المحرك.

في المقابل، يشير الدخان الأزرق غالباً إلى احتراق الزيت نتيجة تآكل حلقات المكابس أو صمامات المحرك، استمرار أي من هذه الألوان يستدعي فحص السيارة فوراً.

3- روائح غير مألوفة

الروائح الغريبة داخل السيارة قد تكون إشارة إلى خلل ميكانيكي، فرائحة الزيت المحترق قد تعني وجود تسرب زيت يسقط على أجزاء ساخنة من المحرك، أما رائحة المطاط المحترق فقد تدل على ارتفاع حرارة الأحزمة أو البكرات، وإذا انبعثت رائحة تشبه البيض الفاسد، فقد يكون المحول الحفاز معطلاً، وهو مكوّن مهم في نظام العادم.

4- أصوات غير معتادة من المحرك

مع مرور الوقت يعتاد السائق على الصوت الطبيعي لمحرك سيارته، لذلك فإن أي صوت غير مألوف مثل الصرير أو الطقطقة أو الطحن قد يكون علامة على مشكلة.

فقد يشير الصرير إلى تلف سير المحرك، بينما قد تدل أصوات النقر أو الخشخشة على تآكل بعض المكونات الداخلية، وفي هذه الحالات، يُفضّل فحص السيارة لدى ميكانيكي لتحديد السبب قبل أن يتفاقم العطل.

الانتباه لهذه العلامات الأربع والتعامل معها بسرعة قد يوفر على السائق الكثير من التكاليف ويمنع حدوث أعطال خطيرة في المحرك.