ثورة في السيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تشحن 97% خلال 9 دقائق

كشفت شركة BYD الصينية، عن جيل جديد من بطاريات السيارات الكهربائية يحمل اسم Blade Battery 2.0، في خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة في سوق المركبات الكهربائية عبر تقليص وقت الشحن بشكل كبير.

وجرى الإعلان عن البطارية الجديدة خلال فعالية تقنية أقيمت أمس الخميس، حيث أوضحت الشركة أن النظام الجديد قادر على توفير شحن فائق السرعة يقترب من سرعة تعبئة سيارات البنزين في محطات الوقود.

وبحسب الشركة، يمكن شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال خمس دقائق فقط، بينما يمكن الوصول إلى 97% من السعة في نحو تسع دقائق. كما توفر البطارية مدى قيادة يتجاوز 621 ميلاً وفق معيار الاختبار الصيني CLTC، ما يمنح السيارات الكهربائية قدرة سير طويلة بين كل عملية شحن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة وانغ تشوانفو أن معالجة القلق المرتبط بمدى القيادة ووقت الشحن يمثل أحد أكبر التحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وقال خلال حفل الإطلاق: إن الحل يكمن في جعل تجربة الشحن سريعة وسهلة مثل التزود بالوقود التقليدي.

ولا يقتصر الابتكار على السرعة فقط، إذ أشارت الشركة إلى أن البطارية تحافظ على كفاءة عالية حتى في الظروف المناخية القاسية. فبعد تعرضها لدرجة حرارة تصل إلى -22 فهرنهايت لمدة 24 ساعة، يمكنها إعادة الشحن من 20% إلى 97% خلال نحو 12 دقيقة، وهو أداء نادر في البطاريات الحالية، وفقا لموقع"interestingengineering".

ولتعزيز الاستفادة من هذه التقنية، أعلنت الشركة خططاً لإنشاء شبكة واسعة من محطات الشحن فائق السرعة في China، تشمل نحو 20 ألف محطة شحن قبل نهاية العام، بطاقة تصل إلى 1500 كيلوواط لكل محطة.

ومن المتوقع أن تظهر البطارية الجديدة لأول مرة في عدد من السيارات الفاخرة، أبرزها سيارة Yangwang U7، إضافة إلى النسخة المحدثة من Denza Z9 GT التي قد يصل مداها إلى 644 ميلاً بشحنة واحدة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسة متزايدة وتباطؤاً نسبياً في نمو المبيعات، ما يدفع الشركات إلى تسريع الابتكار لجذب المستهلكين.