ثورة بطاريات الصوديوم.. السيارات الكهربائية على أعتاب تحول تاريخي

مع تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وحلول الطاقة النظيفة، يسلط العلماء الضوء على تقنية ناشئة قد تُحدث ثورة في صناعة البطاريات،بطاريات أيونات الصوديوم (Na-ion)، والتي تمثل بديلاً أكثر أمانا واستدامة وأقل تكلفة من بطاريات الليثيوم التقليدية.

لطالما كانت بطاريات الليثيوم أيون حجر الأساس في معظم الأجهزة الحديثة منذ التسعينيات، بدءا من الهواتف الذكية وصولاً إلى السيارات الكهربائية. فهي توفر كثافة طاقة عالية، وزنًا خفيفًا، وجهدا كهربائيا مرتفعا، ما يجعلها الخيار المثالي لتلبية احتياجاتنا اليومية. لكن محدودية الليثيوم، وتكاليفه المرتفعة، وتوزيعه الجغرافي المحدود جعلت العلماء يبحثون عن بدائل أكثر وفرة وقابلة للتوسع. وهنا يدخل الصوديوم كخيار واعد، إذ يُعدّ سادس أكثر العناصر وفرة على الأرض، ومتوافرًا بكميات هائلة مقارنة بالليثيوم، ما يتيح إنتاج البطاريات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل بكثير.

أحد أهم مزايا بطاريات أيونات الصوديوم هو الأمان المتأصل فيها. أيونات الصوديوم أكبر حجماً من أيونات الليثيوم، ما يقلل من احتمالية حدوث الهروب الحراري، وهو التفاعل المتسلسل الذي قد يؤدي إلى احتراق البطارية في حال تلفها. كما أن تصميم البطارية يسمح باستخدام الإلكتروليتات المائية بدلاً من العضوية المكلفة، ما يجعل التصنيع أكثر استدامة ويخفض التكاليف بشكل ملحوظ.

من الناحية الاقتصادية، تُعد بطاريات الصوديوم خيارًا مثاليًا لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، إذ يمكنها دعم إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتخزين الفائض لاستخدامه عند الحاجة. على سبيل المثال، تستخدم شركات كبرى مثل BYD أنظمة بطاريات أيونات الصوديوم لتخزين الطاقة بسعات تصل إلى 2.3 ميغاواط/ساعة في وحدات حجمية محدودة، ما يساهم في استقرار الشبكات الكهربائية الوطنية والإقليمية بشكل فعّال، خاصة في مواجهة تقلب إنتاج الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، يواجه استخدام بطاريات الصوديوم في السيارات الكهربائية التقليدية تحديات مهمة، أبرزها كثافة الطاقة المنخفضة مقارنة ببطاريات الليثيوم. الجيل الأول من هذه البطاريات يحقق كثافة طاقة تصل إلى 160–175 واط/كجم، بينما تتجاوز بطاريات الليثيوم 300 واط/كجم في بعض الأنواع. هذا يعني أن سيارات الركاب التي تسير لمسافات طويلة ستحتاج إلى بطاريات أكبر وأثقل، ما يقلل من كفاءتها، لكنه لا يمنع استخدامها في السيارات الصغيرة، المركبات التجارية الخفيفة، أو أنظمة التخزين الثابتة، وفقا لموقع "livescience".

ميزة أخرى مهمة لبطاريات أيونات الصوديوم هي إمكانية تصنيعها محليًا في معظم أنحاء العالم، نظرًا لوفرة الصوديوم، على عكس الليثيوم الذي يتطلب مواقع جغرافية محددة للتعدين. وبفضل استبدال النحاس المستخدم في بطاريات الليثيوم بالألومنيوم الخفيف، يمكن تقليل الوزن والتكلفة، ما يجعل البطاريات اقتصادية وأكثر قابلية للإنتاج على نطاق واسع.

شركات كبرى مثل CATL بدأت بالفعل في إنتاج بطاريات أيونات الصوديوم للمركبات الثقيلة والخفيفة، مع إطلاق بطاريات مثل Naxtra NIB وTianxing II، بكثافة طاقة تصل إلى 175 واط/كجم، مع إمكانية الجمع بين تقنيات الصوديوم والليثيوم لتوفير أداء أفضل.

وعلى الرغم من هذه المزايا، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاختبارات العملية، خصوصا في البيئات الحضرية، لضمان السلامة وملاءمة البطاريات للبنية التحتية الكهربائية الحالية. وقد أشار الخبراء إلى أن أفضل استخدام حالي لهذه التقنية هو الأنظمة الثابتة لتخزين الشبكات الكهربائية، التي تتطلب أمانًا عاليًا وتتحمل ظروف التشغيل المتقلبة، مثل درجات الحرارة بين -20 و45 درجة مئوية.

على المدى الطويل، من المتوقع أن تلعب بطاريات أيونات الصوديوم دوراً محوريا في دعم التحول نحو الطاقة المستدامة، سواء في تخزين الشبكات الكهربائية، أو في المركبات الصغيرة، أو في البنية التحتية للنقل الكهربائي الخفيف والمتوسط. فهي تقدم حلاً عملياً يجمع بين التكلفة المنخفضة، الأمان الأعلى، والقدرة على التوسع عالمياً، ما يجعلها أحد الركائز الواعدة لمستقبل الطاقة النظيفة.

بالنسبة للسيارات الكهربائية الكبيرة، قد لا تحل بطاريات الصوديوم محل الليثيوم على الفور، لكنها توفر خيارا مثاليا لتقنيات النقل الأخضر الجديدة، خصوصا في المركبات الخفيفة أو أنظمة الشحن البطيء، مع إمكانية دمجها مع تقنيات الليثيوم لتحسين الأداء.

في النهاية، مع استمرار تطوير هذه التكنولوجيا وتحسين كثافة الطاقة، يمكن أن تصبح بطاريات أيونات الصوديوم حلاً ثوريًا يجمع بين الأمان والاستدامة والتكلفة المنخفضة، مقدمًا مستقبلًا أكثر استقرارًا لشبكات الطاقة والسيارات الكهربائية حول العالم.