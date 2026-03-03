هلال عروض السيارات يسطع في دبي

يُعد شهر رمضان من أهم المواسم التجارية في الإمارات، وبشكل خاص في دبي، التي تتميز بنشاط اقتصادي مرتفع، تعززه العروض الترويجية الموسمية. وخلال رمضان 2026، برز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر القطاعات نشاطاً، حيث أطلقت شركات السيارات ووكلاؤها في دبي حملات تسويقية واسعة تضمنت تخفيضات مالية كبيرة، وخيارات تمويل مرنة، وحزم خدمات مجانية غير مسبوقة.

يأتي هذا النشاط في ظل المنافسة القوية بين العلامات التجارية العالمية والآسيوية والصينية، إضافة إلى التحول المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، ما جعل رمضان 2026 موسماً استثنائياً لشراء السيارات في دبي.

وأثبتت عروض شركات السيارات في دبي خلال رمضان أن القطاع يمثل أحد أهم محركات النشاط التجاري الموسمي في الإمارة، فقد نجحت الوكالات في تحويل الشهر الفضيل إلى موسم اقتصادي نشط يجمع بين المنافسة التجارية والتسهيلات المالية وتجربة العملاء المتطورة.

وقد أسهمت هذه العروض في تعزيز مبيعات السيارات، وتنشيط قطاع التجزئة، ودعم القطاعات المالية والخدمية المرتبطة، ما يعكس قدرة دبي على توظيف المواسم الاجتماعية والدينية لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار الابتكار في التمويل والتحول نحو السيارات الذكية والكهربائية، من المتوقع أن يبقى موسم رمضان من أهم الفترات الاستراتيجية لسوق السيارات في دبي خلال السنوات المقبلة.

أفضل فترة للشراء

ويعتبر رمضان تاريخياً أفضل فترة سنوية لشراء السيارات في الإمارات، إذ تسعى الوكالات لتحقيق أهداف المبيعات قبل موسم عيد الفطر، ما يؤدي إلى تقديم أقوى العروض خلال العام. وتشير تقارير السوق إلى أن المشترين يمكنهم توفير آلاف الدراهم مقارنة بالأشهر العادية نتيجة المنافسة الكبيرة بين الوكلاء. وتتحول دبي خلال هذا الشهر إلى سوق تنافسي مفتوح بين الشركات، حيث تعتمد الوكالات على تقليل الدفعات الأولى، وتقديم تمويل بنسبة 0%، وإدراج خدمات وصيانة مجانية، وتوفير تأمين وتسجيل دون رسوم إضافية.

وتضمنت أبرز أنواع العروض المقدمة: التمويل بدون فوائد (0%)، وهي السمة الأكثر انتشاراً في عروض رمضان، حيث قدمت الكثير من الشركات تمويلاً بدون فوائد يمتد من 3 إلى 5 سنوات، ما خفّض قيمة الأقساط الشهرية بشكل ملحوظ. ويهدف هذا الأسلوب إلى جذب شريحة العائلات والمقيمين الراغبين في تقليل الالتزامات المالية الشهرية.

كذلك اعتمدت معظم شركات السيارات سياسة الملكية الشاملة، حيث يحصل العميل على السيارة جاهزة للقيادة دون تكاليف إضافية. وتضمنت الحزم تأميناً مجانياً لمدة عام، وتسجيل المركبة مجاناً، وتظليل النوافذ، وعقود صيانة ممتدة.

ويعتبر تأجيل الأقساط والدفعة الأولى من أبرز الابتكارات التمويلية في رمضان، حيث يتم تأجيل أول قسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتحمل الوكيل نسبة من الدفعة الأولى، مع خطط دفع مرنة بعد العيد.

وشهدت السيارات الفاخرة تخفيضات مباشرة مرتفعة القيمة، حيث قدمت بعض الشركات خصومات وصلت إلى أكثر من 166 ألف درهم على سيارات فاخرة ضمن عروض رمضان الخاصة. كما ركزت الشركات الأمريكية والألمانية على الخصومات النقدية لجذب العملاء الباحثين عن الترقية إلى سيارات أعلى فئة.

أما بالنسبة للسيارات الاقتصادية والعائلية، فقد شهدت هذه الفئة أعلى طلب في دبي خلال رمضان 2026، خاصة مع ارتفاع عدد السكان وتزايد العائلات المقيمة.

وكالات

وقد سارعت مختلف وكالات السيارات إلى طرح المزيد من العروض، حيث أعلنت «العربية للسيارات» عن إطلاق عروض حصرية على مجموعة مختارة من طرازات «نيسان»، حيث ترتكز بشكل أساسي على مبدأي المرونة وحرية الاختيار. وتمنح الحملة العملاء حرية اختيار العرض الذي يلبي تطلعاتهم من بين ثلاثة عروض متنوعة؛ تشمل الحصول على تأمين وخدمة مجانية، أو الاستفادة من نسبة فائدة 0% لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، أو اختيار التوفير النقدي المباشر على طرازات محددة. ويمكن للشركات وأصحاب الأساطيل ومزودي الخدمات اللوجستية الاستفادة أيضاً من عروض شهر رمضان عبر مزايا قيّمة تشمل ضماناً لمدة 5 سنوات، وخدمة صيانة لمدة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

كذلك يقدم وكلاء «جي إم سي» في مجلس التعاون الخليجي عروضاً حصرية على عائلة الطرازات المختلفة لدى العلامة التجارية، وهي تشمل حلولاً تمويلية مخصصة ومزايا بارزة تترافق مع تجربة الملكية المثلى طيلة رمضان.

وقال فاروق جويد، الرئيس التنفيذي للتسويق «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: يسلط شهر رمضان المبارك الضوء على تميز قطاع التنقل في مجلس التعاون الخليجي، فالسائقون هنا يتنقلون بشكل متكرر بين شوارع المدن، والطرقات السريعة المفتوحة، والدروب الصحراوية خلال الأسبوع ذاته، وأحياناً في اليوم ذاته. وهذا التنوع في كيفية استخدامهم لمركباتهم قد أسهم منذ مدة طويلة في كيفية هندستنا لمركباتنا التي نجلبها إلى هذه المنطقة.

عروض

كذلك أطلقت مجموعة البطحاء عروضاً من 1 فبراير حتى 28 فبراير على سيارات «جيلي» مثل طرازات كولراي، مونجارو، ستاراي، بريفيس، أوكافانغو، سيتي راي، وتتضمن العروض تمويلاً بفائدة 0%، إضافة إلى تأمين مجاني وتظليل مجاني للنوافذ، وطلاء سيراميك، وخدمات المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، ودعم إضافي عند الاستبدال بسيارة جديدة.

وأيضاً طرحت شركة «هوندا» عروضاً على طرازات: «سيتي» و«سيفيك» و«أكورد الهجينة» و«إتش آر في» و«سي آر في» و«زد آر في» و«أوديسي».

وشملت العروض عقود صيانة تصل إلى 5 سنوات وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 5 سنوات.

كذلك طرحت شركة «لكزس» عرض تمويل بفائدة 0%، وكذلك باقة شاملة كلياً، وخصومات نقدية مميزة على طرازاتها IS وRX وUX Hybrid وNX وLX. أيضاً طرحت «الفطيم تويوتا» عروضاً تضمنت تمويلاً بفائدة 0%، أو عرضاً شاملاً كلياً على طرازات أوربان كروزر وكامري وبرادوولاند كروزر.

وطرحت شركة «فولفو» عروضاً على طرازات «XC90» و«XC60» و«XC40» شملت تمويلاً بفائدة 0%، ودفعة أولى 0%، وضمان 5 سنوات، وصيانة 5 سنوات، ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة واحدة، وتظليل مجاني، وتسجيل مجاني.

وطرح المركز الميكانيكي للخليج العربي كذلك عروضاً على سيارات «ميني كوبر» ضمن حملة «MINI AGMC» الرمضانية، وتشمل الحملة مزايا حصرية، أبرزها: القسط الأول بعد 6 أشهر، وباقة خدمة

Service Inclusive Plus لمدة 5 سنوات، وكفالة لمدة 3 سنوات، وتأمين وتسجيل للسنة الأولى، وطلاء سيراميك لحماية الهيكل الخارجي، وتظليل للنوافذ، وتمويل بفائدة 0% لمدة تصل إلى 3 سنوات على طرازات مختارة، إلى جانب أسعار خاصة لحاملي بطاقة «إسعاد» أو «فزعة».