لماذا تفرض الصين سقفاً لاستهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية؟

تتجه الصين إلى تشديد تنظيم استهلاك الطاقة في قطاع السيارات الكهربائية، عبر فرض حدود إلزامية لكمية الكهرباء التي يمكن للمركبات استهلاكها لكل 100 كيلومتر، في خطوة تهدف إلى دفع الشركات نحو تحسين الكفاءة وتسريع الابتكار في هذا المجال سريع النمو.

وبحسب السياسة الجديدة، التي تحمل اسم "حدود استهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية"، سيجري قياس الاستهلاك وفق دورة الاختبار الصينية للمركبات الخفيفة (CLTC)، والتي تراعي وزن السيارة ومستوى كفاءتها.

وتسمح القواعد بسقوف أعلى للمركبات الأكبر حجما أو الأكثر قوة، على أن تظل جميع الطرازات ضمن الحدود المحددة للحصول على الاعتماد الرسمي، وفقا لـ slashgear.

ودخلت المعايير حيّز التنفيذ للطرازات الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2026، بينما مُنحت المركبات المعتمدة سابقا مهلة تمتد 25 شهرا لتوفيق أوضاعها، ويعني ذلك أن شركات السيارات الصينية ستحتاج إلى إعادة تصميم بعض الطرازات أو الاستثمار في تقنيات رفع كفاءة الطاقة لضمان الامتثال.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها عالميا، إذ لا تفرض أي دولة أخرى سقفا مباشرا لاستهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية، رغم وجود معايير للكفاءة والانبعاثات في أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء المرتبط بالمركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في الصين، والذي بلغ نحو 35 تيراواط-ساعة خلال عام واحد، وهو رقم يوازي تقريبا إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي في إيرلندا، ورغم ذلك، لم تُسجَّل ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء الصينية في تلك الفترة.

وفي الوقت نفسه، شهدت السوق تراجعا ملحوظا في المبيعات خلال يناير 2026، إذ انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 20% على أساس سنوي، متأثرة بضريبة شراء جديدة وسياسات استبدال أقل جاذبية للمستهلكين. ويرى مراقبون أن تأثير سقف استهلاك الطاقة على المبيعات سيظل مرهونا بمدى قدرة الشركات على التكيّف مع المتطلبات الجديدة دون رفع الأسعار.