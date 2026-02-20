«أودي» تعتزم تصنيع النموذج الاختباري للسيارة الكهربائية الرياضية «سي»

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية «أودي» المضي قدماً في إنتاج نموذجها الاختباري للسيارة الكهربائية الرئيسية «سي» على نطاق تجاري، حيث يجري تطوير هذه السيارة الكهربائية ذات البابين على نفس منصة عائلة سيارات بورشه 718 الكهربائية. وبينما تشير التقارير إلى أن بورشه تفكر في إلغاء مشروع إنتاج سيارة رياضية كهربائية قبل حتى وصولها إلى الأسواق، فإن أودي ثابتة على قرارها.

وفي رسالة داخلية للموظفين، أكد جيرنوت دولنر الرئيس التنفيذي لأودي أن سيارة أودي الرياضية الكهربائية قادمة لا محالة، حتى لو تراجعت بورشه عن مشروعها للسيارة الكهربائية إي. في 718، وفقاً لما ذكرته مجلة دوناوكورير الألمانية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارة أودي الكهربائية الرياضية، التي يشار إليها داخلياً باسم سي سبورت، في عام 2027 باستخدام نفس المنصة التي ستستخدم في إنتاج سيارتي بورشه 718 بوكستر وكايمان الكهربائيتين.

إلا أن الخسائر المالية المتزايدة التي تعاني منها بورشه في قطاع السيارات الكهربائية، وانكماش سوق هذه السيارات في الولايات المتحدة، دفعا الشركة الألمانية إلى إعادة النظر في خططها، حيث أفاد موقع ذا درايف أن بورشه عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي في ألمانيا لحسم مصير مشروع السيارة إي. في 718. وأكد دولنر مجدداً التزام أودي بالمنصة. ونُقل عنه قوله في الرسالة لموظفيه: «لا شك في تسليم بورشه للمنصة». كما وصف التعاون بالمثمر بين فريقي بورشه وأودي.