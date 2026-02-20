21.7 % ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بفضل الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة وزيادة عدد أيام العمل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في تقريرها: إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت خلال يناير 6.07 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى مستوى لأي شهر يناير، نتيجة الطلب القوي على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية بنسبة 21.2% سنوياً إلى 780 مليون دولار، بينما قفزت صادرات السيارات الهجين بنسبة 85.5% لتصل إلى 1.71 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 19.2% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار دولار على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 34.4% إلى 871 مليون دولار.