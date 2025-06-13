«مازدا» تستدعي 171 ألف سيارة للسلامة

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا بالاتفاق مع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية استدعاء أكثر من 171 ألف سيارة إنتاج عامي 2024 و2025 في الولايات المتحدة، بسبب وجود عيب خطير في الوسائد الهوائية.

يشمل القرار 51857 سيارة من طراز مازدا3 الصالون والهاتشباك، و119555 سيارة طراز سي.إكس - 30. ووفقاً للإدارة الوطنية للسلامة المرورية يعود سبب الاستدعاء إلى خلل قد يعطل عمل الوسائد الهوائية، ما يمنعها من العمل عند وقوع حادث.

وتوضح الوثائق المتعلقة بالاستدعاء أنه في حال نفاد شحن البطارية تماماً عند ترك مفتاح التشغيل في وضع التشغيل فإن وحدة استشعار الوسادة الهوائية المتطورة (إس.أيه.إس) ستسجل وجود عطل داخلي، ولن يتم تسجيل العطل إذا نفدت البطارية بأي طريقة أخرى.

في حال إعادة شحن البطارية وتشغيل السيارة بعد نفاد شحنها سيضيء ضوء تحذير الوسادة الهوائية في لوحة العدادات، ويمنع الوسائد الهوائية من العمل.

ووفقاً للوثائق الرسمية فإن إصلاح الخلل بسيط، ويتمثل في إعادة برمجة وحدة الاستشعار إس.أيه.إس الحالية، وتزويدها بأجهزة محسنة أو استبدالها بأخرى أحدث.

وسيتم إخطار أصحاب السيارات المستهدفة عبر البريد، وسيطلب منهم إحضار سياراتهم إلى مراكز وكلاء مازدا، لإجراء الإصلاح.

وقد أبلغت شركة صناعة السيارات الوكلاء بالفعل باستدعاء السيارات، ومن المتوقع إتمام إخطار أصحابها بنهاية يوليو.