«بنتلي» توقف تصدير سياراتها إلى أمريكا

رغم توصل المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في أوائل الشهر الماضي، ما زالت شركات صناعة السيارات البريطانية تواجه حالة من عدم اليقين بشأن السوق الأمريكية.

وذكر موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية بنتلي أوقفت تصدير بعض سياراتها إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي أبقت فيه على أسعارها دون تغيير خلال الشهر الحالي انتظاراً لمزيد من الوضوح بشأن الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن وتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على نشاطها.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت اعتباراً من 3 أبريل الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات.

ولكن الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن خفض الرسوم على أول 100 ألف سيارة يتم تصديرها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة في كل عام إلى 10%.

وبعد ذلك تزيد الرسوم إلى 25% على الواردات التي تتجاوز المئة ألف سيارة الأولى. وكانت الرسوم الأمريكية على السيارات البريطانية قبل قرارات ترامب تبلغ 2.5% فقط.

وفي مقابلة مع أوتوموتيف نيوز قال مايك روكو الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي أمريكاس: «نحن نتعامل مع موضوع الرسوم بشكل يومي.

وكل شركة تصنيع في المملكة المتحدة تحاول تفهم الموقف». ووفقاً لروكو، كان لدى بنتلي حوالي 378 سيارة في مخازن وكلائها في الولايات المتحدة في بداية يونيو.

يذكر أن شركات السيارات البريطانية صدرت حوالي 102 ألف سيارة إلى السوق الأمريكية في العام الماضي.