شركة «فورد» الأمريكية تسجل خسائر فادحة

أعلنت شركة فورد الأمريكية، الثلاثاء، نتائج الربع الأخير من العام بخسائر فادحة بلغت 11.1 مليار دولار، بحسب النتائج المالية التي أعلنتها الشركة.

وجاءت هذه الخسائر نتيجة إعادة هيكلة قسم السيارات الكهربائية، الذي كان يعاني من خسائر كبيرة، بالإضافة إلى حريق في أحد موردي الألومنيوم، ورسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت فورد أعلنت مسبقاً عن شطب محاسبي بقيمة 19.5 مليار دولار على سياراتها التي تعمل بالبطاريات الكهربائية. وكان الربع نفسه من العام الماضي قد أغلق بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار.

وانخفضت المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 45.9 مليار دولار.

وعلى مستوى الأقسام، جاء الأداء مشابهاً للفصول السابقة، فسجل قسم السيارات الكهربائية خسارة تشغيلية بلغت 1.2 مليار دولار، بينما حققت سيارات الاحتراق الداخلي أرباحاً تشغيلية قدرها 727 مليون دولار، وحقق قسم المركبات التجارية حوالي 1.2 مليار دولار على هذا الأساس.

وبعد نجاح شركة تسلا، استثمرت شركات صناعة السيارات الأمريكية الكبرى، مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، مليارات الدولارات لإضافة المزيد من السيارات الكهربائية إلى تشكيلاتها.

وفي المستقبل، تعتزم فورد التركيز أكثر على السيارات الهجينة، وكذلك على الطرازات الصغيرة في قطاع السيارات الكهربائية، فيما تم إيقاف النسخة الكهربائية بالكامل من شاحنة (إف 150) الكبيرة.