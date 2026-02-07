لماذا حظرت الصين المقابض المخفية في السيارات؟

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن بكين ستحظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، وأن جميع السيارات المباعة بعد هذا التاريخ يجب أن تتضمن آليات فتح ميكانيكية داخلية وخارجية.

في الواقع أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة في الصين لمقابض أبواب السيارات المخفية والتي تعرف باسم المقابض المدمجة وذلك منذ يوليو 2024، حيث شهدت الصين عدة حوادث اصطدام لسيارات كهربائية لم تتمكن أبوابها من الفتح، ومؤخراً، اصطدمت سيارة سيدان من طراز Xiaomi SU7 Ultra بحاجز وسطي في مدينة تشنغدو، غرب الصين، وشاهد المارة الحادث عاجزين عن فتح باب السيارة بسبب عطل في نظام المقبض الإلكتروني بعد الاصطدام، واعتُبر هذا الحادث مثالاً على "الإفراط في التصميم الذي يُسبب مخاطر غير ضرورية" في مواقف تهدد الحياة وفق موقع wionews.

في غضون ذلك، في الولايات المتحدة، تُعزى شعبية هذه المقابض في السيارات الكهربائية إلى شركة تيسلا، مع ذلك، شهدت البلاد حوادث مماثلة تعطلت فيها هذه المقابض، ففي ديسمبر 2023، علق مالك سيارة تيسلا موديل Y الرياضية متعددة الاستخدامات في حريق هائل بولاية فرجينيا، ولم يُنقذ بسبب تعطل الأبواب التي تعمل بالكهرباء، وقد فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقًا في مقابض سيارتي موديل Y وموديل 3.

تيسلا وهيونداي

بعد الحادث، صرّحت شركة تيسلا بأنها تعمل على منع تكرار مثل هذه المشكلة في المستقبل، وتقول شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إن مقابض الأبواب المخفية نوعان: "نوع أوتوماتيكي يبرز عند الحاجة، ونوع يدوي حيث يضغط المستخدم على جزء من المقبض ثم يسحبه لفتح الباب".

ويعتمد بروز المقابض كلياً على بطارية السيارة، فعندما تقترب مفاتيح السيارة من الباب، تستشعرها المستشعرات وترسل إشارة لكشف المقابض، ولكن في حالة نفاد البطارية أو حدوث ماس كهربائي أو حوادث، قد تتعطل هذه المقابض.

وإلى جانب الخطر الكبير المتمثل في انحشار الأشخاص داخل هذه السيارات، تتزايد أيضاً إصابات الأصابع بسببها، وخاصة الأطفال وكبار السن.

اتخذت الصين إجراءات لمنع استخدام هذه المقابض في سياراتها، لكن المهمة ستكون صعبة، إذ تشير صحيفة "تشاينا ديلي" إلى أن 60% من أفضل 100 سيارة كهربائية مبيعاً في البلاد مزودة بمقابض مخفية. ومع ذلك، ينبغي على الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لمنع وقوع حوادث مماثلة.