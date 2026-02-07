«أيتو» الصينية تتوسّع إقليمياً عبر الإمارات

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية «سيريس» أمس، أن علامة ‌السيارات الكهربائية التابعة لها «أيتو» أبرمت اتفاقية استراتيجية مع مجموعة بيرفورمانس بلس موتورز للتوزيع، التي مقرها أبوظبي، للتوسع في سوق الشرق الأوسط.

وتتطلع «أيتو»، العلامة التجارية الأولى والأكثر نجاحاً ضمن تحالف هارموني للنقل الذكي التابع ⁠لهواوي، إلى التوسع خارج السوق الصينية التي تتسم بالمنافسة الشديدة. ومن شأن هذه الشراكة أن توفر للشركة أول موطئ قدم لها في مجال التصدير في ⁠الإمارات.

وذكرت الشركة أن بيرفورمانس بلس موتورز وهي إحدى شركات أبوظبي موتورز «ستكون مسؤولة عن المبيعات والتسليم وخدمة ما بعد البيع للسيارة أيتو الفارهة ​في الإمارات».

وأوضحت سيريس ​أن سيارتها الرياضية متعددة ​الاستخدامات الرائدة (أيتو 9) بدأت تجارب القيادة في الإمارات، وأن سيارات ‌أيتو وصلت بالفعل إلى ‌ميناء دبي. وقال ⁠جيسون وانج، رئيس وحدة الأعمال الخارجية في سيريس: إن هذا التعاون «يمثل علامة فارقة في استراتيجية أيتو للتوسع العالمي».

وبلغت مبيعات أيتو 420 ألف سيارة 2025 ما جعلها المساهم الرئيسي في مبيعات سيريس، التي ارتفعت مبيعاتها من السيارات الكهربائية 10.6% إلى 472269 سيارة.