بورشه تدرس التخلي عن خطة إنتاج السيارة الكهربائية 718

يدرس ميشائيل ليرتس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه، التخلي عن خطة طرح السيارة الكهربائية بورشه 718 بفئتيها كايمان وبوكستر بعد تأجيل طرحها عن الموعد المقرر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن قرار بورشه التخلي عن طرح السيارة الكهربائية المنتظرة يعود إلى التأخيرات الطويلة التي واجهها تطوير السيارة وارتفاع تكلفتها.

يذكر أن الحديث عن طرح السيارة الكهربائية بورشه 718 بدأ منذ أكثر من ست سنوات، حيث كانت الخطط الأصلية تهدف إلى إطلاق الطرز الجديدة في عام 2025.

وأوقفت بورشه رسمياً تلقي طلبات شراء هذه السيارات المنتظرة في الولايات المتحدة في خريف عام 2025، قبل فترة وجيزة من تجديد الشركة التزامها باستمرار طرح أجيال جديدة من السيارات بورشه آر.إس التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأعقب هذا التحول الجذري إعلان آخر من الشركة المصنعة للسيارات، يؤكد خططها لتكييف منصة 718 الكهربائية لتستوعب محركات الاحتراق الداخلي.

وبحسب المصادر فقد يكون قرار إلغاء طرز 718 الكهربائية ضرورياً لتصحيح مسار الشركة، التي تأثرت سلباً بانخفاض المبيعات في الصين وارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل إعادة صياغة استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس نهائياً حتى الآن.