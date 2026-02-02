السيارات الكهربائية تقترب من المستحيل.. بطارية تدوم 1.8 مليون كيلومتر وتشحن في 12 دقيقة

هل اقتربت السيارات الكهربائية خطوة في سبقها مع الزمن من أجل إدخال تحسينات على عمر البطارية وسرعة الشحن والتي تعد من أكثر المشكلات التي تعيق انتشارها.

في هذا الصدد كشفت شركة CATL عن بطارية 5C الجديدة والتي تدوم لمسافة 1.8 مليون كيلومتر، حتى مع الشحن فائق السرعة والتي ستحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية.

شاركت CATL تفاصيل أحدث بطارياتها فائقة السرعة 5C طويلة العمر في فيديو رسمي نُشر في 29 يناير 2026.

في الفيديو الذي يحمل عنوان " شحن 5C: مليون كيلومتر أصبح سهلاً" ، ذكرت الشركة أن البطارية "تحتفظ بنسبة 80% من سعتها بعد 3000 دورة شحن وتفريغ كاملة في ظل الظروف المثالية"، وهو ما يعادل مسافة قيادة نظرية تبلغ حوالي 1.8 مليون كيلومتر وفق موقع carnewschina.

تحافظ البطارية ، في ظل درجة حرارة 60 درجة على 80% من سعتها بعد 1400 دورة شحن أي ما يعادل حوالي 840 ألف كيلومتر، ويتجاوز هذا الأداء أداء خلايا الليثيوم أيون التجارية المتوفرة حالياً.

يشير تصنيف "C" إلى معدل الشحن والتفريغ، فيمكن لبطارية 5C إتمام الشحن الكامل في حوالي 12 دقيقة، مما يضعها ضمن فئة الشحن فائق السرعة، ويتطلب تحقيق ذلك أن تحافظ البطارية على استقرارها الهيكلي وسلامتها الحرارية أثناء التشغيل بمعدل عالٍ.

بحسب شركة CATL فإن تحسن عمر دورة الشحن والتفريغ يرجع إلى ثلاثة ابتكارات تقنية رئيسية: أولاً، يقلل طلاء الكاثود الأكثر كثافة وتجانساً من التدهور الهيكلي، ويحد من فقدان أيونات المعدن أثناء الشحن والتفريغ السريع، ثانياً، تعمل مادة مضافة خاصة بالإصلاح في الإلكتروليت على تحديد الشقوق الدقيقة وإغلاقها مع تقليل فقدان الليثيوم غير القابل للعكس، ثالثاً، يعمل طلاء حساس لدرجة الحرارة على سطح الفاصل على إبطاء هجرة الأيونات عند ارتفاع درجات الحرارة الموضعية، مما يوفر حماية ذاتية التنظيم ويقلل من خطر الهروب الحراري.

كما تم تحديث نظام إدارة البطارية، حيث يستطيع النظام الجديد توجيه سائل التبريد إلى المناطق الساخنة داخل حزمة البطارية، مما يُحسّن من ثبات درجة الحرارة ويُطيل عمر الحزمة.

وتؤكد شركة CATL أن هذا النهج يُعزز سهولة استخدام المركبات الكهربائية في الحياة اليومية.

حتى فبراير 2026، لم تُعلن شركة CATL عن جدول زمني للإنتاج الضخم أو تُحدد المركبات التي ستستخدم بطارية 5C المُطوّرة في البداية.

ويرى المحللون أن التطبيقات الأولية قد تشمل سيارات الركاب أو المركبات التجارية الفاخرة، مع توقع انتشارها على نطاق أوسع في السوق لاحقاً.