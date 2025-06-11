رسمياً .. تويوتا تطلق bZ5 الكهربائية بسعر 18 ألف دولار في الصين





أطلقت تويوتا رسميًا أمس، سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه متوسطة الحجم، bZ5 ، الكهربائية بالكامل ، بأسعار تتراوح بين 18,000 و22,150 دولارًا .

تُعدّ bZ5 ثالث سيارة كهربائية للعلامة التجارية بعد bZ3 و bZ4X ، وهي مبنية على منصة e-TNGA، ومجهزة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد من بي واي دي.

تتوفر سيارة bZ5 بأربعة إصدارات: 550 Joy، و550 Pro، و550 Pro Smart Edition، و630 Pro.

أما البطارية فتتوفر بخيارين 65.28 كيلوواط/ساعة و73.984 كيلوواط/ساعة - بمدى قيادة يبلغ 550 كم و630 كم على التوالي، وفقًا لمعايير CLTC وفق موقع carnewschina.

وجميع الطرازات مزودة بمحرك أمامي TZ200XS003 من شركة Fudi Power، بقوة قصوى تبلغ 200 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر، كما تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 90 كيلوواط، مع وقت شحن من 30% إلى 80% في 27 دقيقة فقط.

تحتفظ bZ5 بعناصر مفهوم تويوتا كروس أوفر EV. تتميز المقدمة بشكلها المميز المستوحى من سمكة قرش المطرقة، مع مصابيح أمامية على شكل حرف C وشريط إضاءة LED بعرض كامل، كما من الجانب فتتميز بسقف مائل يشبه سيارات الكوبيه، ومقابض أبواب مخفية، وعجلات معدنية قياس 21 بوصة. أما الجزء الخلفي، فيتميز بشريط إضاءة خلفي متواصل بتصميم على شكل حرف C مقلوب. تبلغ أبعادها 4780 مم (طول) × 1866 مم (عرض) × 1510 مم (ارتفاع)، مع قاعدة عجلات بطول 2880 مم - وهي أكبر من bZ4X.

من الداخل، تتميز سيارة bZ5 بتصميم بسيط ومتطور تقنيًا. تهيمن شاشة معلومات وترفيه عائمة قياس 15.6 بوصة ومجموعة عدادات رقمية بالكامل على لوحة القيادة، إلى جانب ناقل حركة إلكتروني دوار.

تتضمن المقصورة التحكم بالإيماءات، والتفاعل الصوتي، وتكامل الهاتف الذكي.

تحتوي جميع الطرازات على تسع وسائد هوائية SRS، بما في ذلك وسائد هوائية جانبية ستائرية تمتد من الأعمدة الأمامية إلى الأعمدة الخلفية، ووسادة واحدة بين المقاعد الأمامية.

تتميز مجموعة القيادة الذكية بسيارة تويوتا بايلوت، المزودة بنظام مومينتا 5.0، والذي يتضمن أكثر من 30 وظيفة متقدمة لمساعدة السائق. يستخدم النظام ما يصل إلى 33 مكونًا استشعاريًا - بما في ذلك وحدة ليدار في الفئات الأعلى - ويتم تشغيله بواسطة منصة حوسبة 544 TOPS، مما يتيح نظام الملاحة التلقائي (NOA) في المناطق الحضرية في مختلف سيناريوهات القيادة.

تشمل الميزات الأخرى سقفًا زجاجيًا بانوراميًا (1.44 متر مربع)، وإضاءة محيطية بـ 256 لونًا، ونظام صوت JBL بعشرة مكبرات صوت، وزجاجًا عازلًا للصوت، ومقاعد أمامية قابلة للإمالة بالكامل بلمسة واحدة. تتوفر أربعة أوضاع "قيلولة" لتخصيص إعدادات الراحة داخل المقصورة.

وسيستفيد المشترون الذين يقدمون طلباتهم في يونيو من حزمة مكونة من ثماني امتيازات، بما في ذلك دعم استبدال بقيمة حوالي 1385 دولارا أمريكيا أو اختيار مجموعة رياضية بقيمة 775 دولارا أمريكيا، أو ست جلسات صيانة مجانية.