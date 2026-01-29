تويوتا تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعاً في 2025

قالت شركة ⁠تويوتا موتور اليوم الخميس إنها باعت 11.3 مليون ‌سيارة على مستوى العالم في عام 2025 محققة رقما قياسيا، لتحتفظ بلقب أكبر شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في العالم للعام السادس على التوالي.

وارتفعت مبيعات المجموعة العالمية 4.6 ⁠بالمئة مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك سيارات العلامة التجارية ليكزس التابعة للشركة الأم، بالإضافة إلى وحدات دايهاتسو وهينو موتورز للشاحنات.

أما منافستها الألمانية ⁠فولكسفاجن جروب، التي حلت ثانيا، فقد أعلنت هذا الشهر أن مبيعاتها انخفضت 0.5 بالمئة العام الماضي لتصل إلى ما يقل قليلا عن تسعة ​ملايين سيارة، في ظل سعيها لخفض التكاليف في ​السوق المحلية والمنافسة ​الشديدة في الصين.

كان نمو تويوتا مدفوعا بشكل أساسي بالمبيعات في ‌الولايات المتحدة واليابان، ‌اللتين استحوذتا ⁠معا على أكثر من خمسي مبيعات الشركة الأم.

وارتفعت مبيعات سيارات تويوتا وليكزس 3.7 بالمئة في عام 2025 لتصل إلى 10.5 مليون ​سيارة، وهو ​رقم قياسي أيضا، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.

وقفزت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 14.2 بالمئة لتصل إلى حوالي 615 ألف سيارة.

وفي الصين، ارتفعت مبيعات تويوتا 0.2 بالمئة على الرغم من المنافسة الشديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم. وهي المرة الأولى ‍منذ أربع سنوات التي لم تسجل فيها المبيعات انخفاضا.

وكان نصيب السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 42 بالمئة من مبيعات الشركة الأم لتويوتا على مستوى العالم، بينما شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.‍9 بالمئة.