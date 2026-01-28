مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز التقليدية في أوروبا

أظهرت بيانات صادرة ⁠عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أمس، أن مبيعات ‌السيارات الكهربائية بالكامل تجاوزت مبيعات سيارات البنزين في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في ديسمبر، حتى مع اقتراح صناع السياسات تخفيف اللوائح المتعلقة بالانبعاثات.

وتفوقت تسجيلات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، ⁠وهي مؤشر بديل للمبيعات، على تسجيلات السيارات التي تعمل بالبنزين في السوق الأوروبية الأوسع، والتي تشمل بريطانيا والنرويج، حيث سجلت مبيعات السيارات في ⁠القارة الأوروبية نمواً للشهر السادس على أساس سنوي.

وتشتد المنافسة من العلامات التجارية الصينية مثل (بي.واي.دي) و(شانجان) و(جيلي) في السباق على السوق ​الأوروبية، حتى مع طرح شركات صناعة السيارات ​المحلية مثل فولكسفاجن و​بي.إم.دابليو طرزاً كهربائية جديدة.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن خطة ‌في ديسمبر للتخلي ⁠عن حظر سار كان مقرراً في 2035 على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، وذلك رضوخاً لضغوط شركات صناعة السيارات في الوقت الذي تتصدى ​فيه للتحديات ​التي تواجهها من المنافسين الصينيين والرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات والصعوبات في بيع السيارات الكهربائية بشكل مربح.

ومع ‍ذلك، يتوقع خبراء أن تستمر السيارات الكهربائية في زيادة حصتها في السوق الأوروبية.