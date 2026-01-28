أسعار السيارات في ألمانيا ظلت مرتفعة خلال 2025

أظهرت دراسة استقصائية أن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في ألمانيا ظلت عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025.

جاء ذلك في استطلاع أجراه معهد لأبحاث الرأي بتكليف من شركة أبحاث السوق «دويتشه أوتوموبيل ترويهاند» ومقرها أوستفيلدرن قرب شتوتجارت.

وشمل الاستطلاع بيانات 2598 مشترياً من الأفراد للسيارات خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025.

وبحسب النتائج، بلغ متوسط ما دفعه المشترون الأفراد لشراء سيارة جديدة في عام 2025 نحو 44 ألفاً و560 يورو، بزيادة 2.4% مقارنة بعام 2024.

ودفع المشترون في المتوسط 33 ألفاً و150 يورو مقابل شراء سيارات البنزين.