فولكس فاغن تتمسك بخطط إغلاق المصانع رغم إضراب يلوح في الأفق

أكدت شركة فولكس فاغن التزامها بخطط إغلاق مصانع في ألمانيا على الرغم من تصويت النقابة لصالح الإضراب عن العمل في أوائل ديسمبر.

وقال توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاغن التجارية، لصحيفة فيلت أم زونتاغ في مقال نشر اليوم السبت: "نحن بحاجة إلى تقليل قدراتنا والتكيف مع الحقائق الجديدة".

وشملت خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان شركة فولكس فاغن التخلي عن إغلاق المصانع، قال شيفر: "لا نرى هذا حاليا".

ولم يستبعد شيفر عملية تسريح العمال قائلا إن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة "لن يكون كافيا" وسيستغرق وقتا طويلا. ويعتقد شيفر أن عملية إعادة التنظيم قد تستغرق فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أعوام.

وقال إنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق عبر التفاوض الجماعي "فبالنسبة لي فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة".

وأضاف أنه منذ يناير، تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5%.

وقد وافقت لجنة التفاوض الجماعي في نقابة "اي جي ميتال" يوم الجمعة على الإضرابات، وذلك بعد انتهاء جولة أخرى من محادثات الأجور في ألمانيا دون نجاح يوم الخميس. ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات في بداية شهر ديسمبر المقبل.