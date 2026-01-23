المركز الأول مفاجئ.. السيارات الـ 10 الأكثر مبيعاً حول العالم

في عالم تشهد فيه صناعة السيارات تحولات متسارعة بين الوقود التقليدي والكهرباء، وبين السيدان الكلاسيكية والشاحنات الضخمة والسيارات متعددة الاستخدامات، تكشف أحدث بيانات المبيعات العالمية عن قائمة السيارات العشر الأكثر انتشارا حول العالم.

قائمة تحمل مفاجآت لافتة، أبرزها السيارة التي تصدّرت المركز الأول متجاوزة توقعات كثيرين، في وقت تتنافس فيه كبرى الشركات على حصة أكبر من الأسواق العالمية.

تواصل تويوتا كورولا ترسيخ مكانتها كأكثر السيارات مبيعا في تاريخ صناعة السيارات، مستفيدة من سجل طويل من الموثوقية وانخفاض تكاليف التشغيل، ولا تزال الكورولا تحافظ على حضور قوي في الأسواق العالمية، خصوصا في آسيا وأوروبا وأستراليا، ما يجعلها ركيزة أساسية في مبيعات شركة تويوتا السنوية.

وفي فئة الشاحنات، تواصل سلسلة فورد F، وعلى رأسها طراز F-150، هيمنتها على سوق أمريكا الشمالية منذ عقود، وتُعد هذه السلسلة الشاحنة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، كما تحظى بمبيعات لافتة في كندا والمكسيك وبعض أسواق الشرق الأوسط، مدعومة بولاء قوي للعلامة التجارية.

من جهتها، تواصل تويوتا RAV4 تحقيق نمو ملحوظ في المبيعات العالمية، بعدما أصبحت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا في العالم. ويعود هذا النجاح إلى الجمع بين العملية وكفاءة استهلاك الوقود، ما عزز انتشارها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأستراليا.

وسجلت صناعة السيارات تحولا لافتا مع صعود تسلا موديل Y، التي أصبحت أول سيارة كهربائية تتصدر المبيعات العالمية السنوية، ويعكس هذا الإنجاز تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية، مدفوعا بارتفاع الطلب في الصين وأوروبا وأميركا الشمالية.

بدورها، تحافظ هوندا CR-V على موقع ثابت ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعا عالميا، مستفيدة من توازنها بين الراحة والمساحة الداخلية وكفاءة الوقود، كما أسهمت النسخ الهجينة وتحديثات السلامة في استمرار جاذبيتها عبر عدة أجيال.

وتسجل نيسان سنترا حضورا مستقرا في الأسواق الدولية، لا سيما في أميركا اللاتينية وآسيا، رغم غيابها النسبي عن السوق الأوروبية، وتمثل السيارة أحد أعمدة نيسان في فئة السيارات المدمجة ذات المنافسة الشديدة.

أما فولكس فاغن غولف، التي كانت في السابق أيقونة المبيعات الأوروبية، فلا تزال تحافظ على شعبية معتبرة، خصوصا في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، غير أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية والهجينة أدت إلى تراجعها في التصنيفات العالمية.

وفي قطاع الشاحنات أيضا، تواصل شيفروليه سيلفرادو تسجيل مبيعات قوية في الولايات المتحدة، لتبقى منافسا مباشرا لفورد F-Series. وتلعب السيارة، إلى جانب طرازات GMC، دورا مهما في دعم حضور جنرال موتورز في سوق البيك أب.

وتشهد هيونداي توسان صعودا تدريجيا في المبيعات العالمية، مدعومة بتركيز الشركة الكورية على التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة والأسعار التنافسية، كما أسهم التوسع في الطرازات الهجينة والكهربائية في تعزيز موقعها بالأسواق الدولية.

وتختتم مازدا CX-5 قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعا، معتمدة على أداء قوي في اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، ورغم أن حجم مبيعاتها أقل مقارنة بالعمالقة، فإنها تظل الطراز الأهم لمازدا عالميا بفضل الجمع بين الجودة وتجربة القيادة المميزة.

القائمة

ـ تويوتا كورولا

ـ فورد إف-سيريز

ـ تويوتا RAV4

ـ تسلا موديل Y

ـ هوندا CR-V

ـ نيسان سنترا

ـ فولكسفاغن غولف

ـ شيفروليه سيلفرادو

ـ هيونداي توسان

ـ مازدا CX-5