السيارات الجديدة في ألمانيا تخفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

تطلق السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا خلال العام الماضي انبعاثات كربونية أقل بكثير مقارنة بسيارات عام 2024.

وأعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري أن المتوسط الاسمي للانبعاثات الصادرة عن المركبات الجديدة تراجع بنسبة 11.7% إلى 105.8 جرامات لكل كيلومتر.

وبالنسبة للعديد من العلامات التجارية الكبرى، كان الانخفاض أكبر، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع العلامات التجارية.

ووفقاً للبيانات، تمكنت سيارات «فولكس فاجن» المتصدرة في السوق الألمانية من خفض متوسط انبعاثاتها بنسبة 14.5% إلى 109 جرامات لكل كيلومتر.

بينما بلغت نسبة الانخفاض لدى مرسيدس 2.6% إلى 118.6 جراماً لكل كيلومتر، وجاءت بي إم دبليو في المرتبة الثالثة بانخفاض 11.3% إلى 105 جرامات لكل كيلومتر، وهو ما يقترب إلى حد كبير من متوسط السوق.

وحققت الشركات المملوكة لفولكس فاجن، سكودا وأودي وسيات، التي تحتل المراتب من الرابعة إلى السادسة من حيث عدد السيارات الجديدة المسجلة، خفضاً في الانبعاثات بنسب 15.8% و14.5% و18.7% على التوالي.

ووصلت سيات، التي تحتسب الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري ضمنها علامة كوبرا - وهي من بين 16 علامة سجلت ما لا يقل عن 50 ألف تسجيل جديد خلال العام الماضي - إلى أعلى نسبة تراجع، كما سجلت أحد أدنى القيم عند 96.7 جراماً لكل كيلومتر.

ويمكن تفسير تغيرات العام الماضي جزئياً بنسب السيارات الكهربائية ضمن التسجيلات الجديدة. فقد رفعت فولكس فاجن وشركاتها التابعة هذه النسب بشكل ملحوظ، ما حسّن موازين أساطيلها.

أما لدى مرسيدس فتكاد النسبة تكون مستقرة، بينما انخفضت بعض الشيء لدى فولفو.