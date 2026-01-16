ابتكار مذهل.. سيارة نباتية جديدة بلا مكونات حيوانية

قدمت شركة مرسيدس-بنز أول نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها الشهيرة GLC في الولايات المتحدة، مع خيار مقصورة نباتية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى صناعة السيارات العالمية.

وأكدت جمعية النباتيين أن المقصورات ضمن حزمة النباتيين لم تُستخلص من أي مصادر حيوانية، ولم تُجر أي اختبارات على الحيوانات للمواد المستخدمة، بعد عملية تدقيق شاملة لسلسلة توريد مرسيدس استمرت أكثر من عامين، وفقا لموقع interestingengineering.

وشملت العملية اختبار أكثر من 100 مكوّن من مواد مختلفة من موردين متعددين، مثل الجلود النباتية والمنسوجات والسجاد والأسقف الداخلية، مع استبدال أي مكوّن يحتوي على عناصر حيوانية ببدائل صديقة للنباتيين.

كما حرصت الشركة على تقليل أي مخاطر تلوث بالمكونات الحيوانية، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في المقصورة.

وتعتبر GLC السيارة الأكثر شعبية لمرسيدس-بنز في الولايات المتحدة منذ عقود، ومع تحول شركات السيارات التقليدية نحو السوق الكهربائية، أصبح إعادة إطلاق موديلاتها الشهيرة بإصدارات كهربائية وسيلة لتسهيل انتقال العملاء إلى السيارات الجديدة، وقد سبقت فورد هذا النهج مع شاحنتها F-150، ومرسيدس-بنز تتبعه مع GLC.

وبخلاف التحول الكهربائي، ركزت مرسيدس-بنز على الاستدامة الداخلية أيضا، حيث عادةً ما تعتمد صناعة السيارات على الجلود الفاخرة لمنح المقاعد وعجلات القيادة والأبواب شعورا بالرفاهية، لكن المقصورة النباتية بالكامل تقدم بديلا مستداما دون المساس بالتصميم الفاخر.

أما من حيث الأداء، فتتميز GLC الكهربائية بمحرك بقوة 483 حصانا، وسرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 130 ميلا في الساعة (210 كم/س).

توفر البطارية بسعة 94 كيلوواط/ساعة مدى تقديريا يبلغ 443 ميلا (713 كم)، مع دعم الشحن السريع DC بقوة 330 كيلوواط، ما يتيح شحن نحو 180 ميلا (300 كم) في 10 دقائق فقط.

تعمل السيارة على منصة MB.OS المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدمج نظام MBUX من الجيل الرابع، مع تكامل مزدوج للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وجوجل، ما يجعلها أول نظام معلومات وترفيه في العالم بهذا المستوى.

كما يمكن اختيار شاشة MBUX Hyperscreen بحجم 39.1 بوصة، أكبر شاشة متصلة في أي سيارة مرسيدس حتى الآن.

بالإضافة لذلك، تدعم السيارة ميزات القيادة الذاتية SAE المستوى 2، لتسهيل الانتقال من موقف السيارات إلى الوجهة بنقرة واحدة فقط.

من المقرر أن تُطرح GLC الكهربائية للبيع في الربع الثاني من عام 2026، مع إمكانية اختيار المقصورة النباتية عبر المُكوّن الرقمي على الإنترنت، في خطوة جديدة نحو الجمع بين الأداء الفاخر والاستدامة البيئية.