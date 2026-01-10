نهاية القيادة التقليدية.. أول مقود سيارة قابل للطي في العالم

كشفت شركتا Autoliv وTensor عن تطوير أول عجلة قيادة قابلة للطي في العالم، صُممت خصيصاً لسيارات القيادة الذاتية الجاهزة للإنتاج التجاري، في خطوة تعكس التحول المتسارع في تصميم المقصورات الداخلية للمركبات مع تقدم تقنيات الأتمتة.

ومن المقرر أن يظهر هذا الابتكار لأول مرة في سيارة Tensor Robocar، وهي مركبة شخصية ذاتية القيادة قادرة على العمل بمستوى قيادة ذاتية من الفئة الرابعة (Level 4)، مع توقعات ببدء الإنتاج الكمي في النصف الثاني من هذا العام.

وتعمل عجلة القيادة الجديدة بنظام مزدوج، إذ تؤدي وظيفتها التقليدية عند القيادة اليدوية، بينما تنسحب بالكامل وتختفي من المقصورة عند تشغيل وضع القيادة الذاتية.

ويهدف هذا التصميم إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه السيارات ذاتية القيادة، والمتمثل في أن عجلات القيادة والدواسات التقليدية تقيّد استخدام المساحة الداخلية عندما لا يكون التحكم البشري مطلوباً.

ومع انتقال صناعة السيارات نحو مستويات أعلى من الأتمتة، تعيد الشركات النظر في مفهوم المقصورة الداخلية، حيث لم تعد مكونات التحكم الدائمة ضرورة في جميع الأوقات.

وتؤكد Autoliv وTensor أن نظام عجلة القيادة القابلة للطي يتيح مرونة أكبر في تصميم المقصورة، من دون التأثير على متطلبات السلامة.

ويتم دمج عجلة القيادة بشكل كامل مع نظام القيادة الذاتية في سيارة Tensor Robocar. وعند الانتقال إلى وضع القيادة الذاتية من المستوى الرابع، تتولى السيارة جميع مهام القيادة ضمن ظروف تشغيل محددة، ما يسمح بسحب عجلة القيادة بالكامل وإخلاء مساحة السائق، الأمر الذي يفتح المجال لاستخدام المقصورة بشكل أكثر حرية.

وتشير Tensor إلى أن هذا التصميم يتيح إمكانية اعتماد أوضاع جلوس جديدة، وتحسين المساحة المخصصة للأرجل، وتقديم تجربة أقرب إلى صالون مريح أثناء القيادة الذاتية، وفي الوقت ذاته، تتكيف أنظمة السلامة تلقائياً مع وضع القيادة، إذ يتم تفعيل وسادة هوائية مدمجة في لوحة العدادات عند سحب عجلة القيادة، بينما تُستخدم الوسادة الهوائية المدمجة داخل عجلة القيادة عند اختيار القيادة اليدوية، مع الحفاظ على مستوى الحماية نفسه في كلا الحالتين.

وقال فابيان دومون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التقني لشركة Autoliv، إن مفهوم السلامة في السيارات لم يعد قائماً على حلول موحدة للجميع، مشيراً إلى أن النظام الجديد يهدف إلى جعل السلامة أكثر ذكاءً وتكيفاً مع احتياجات السائق ووضع تشغيل المركبة.

من جهته، أوضح جاي شياو، الرئيس التنفيذي لشركة Tensor، أن تقنيات القيادة الذاتية الكاملة تقدم تجربة استخدام غير مسبوقة، إلا أن القيادة اليدوية لا تزال مطلوبة في بعض السيناريوهات، مؤكداً أن عجلة القيادة القابلة للطي تجمع بين مزايا العالمين وتمنح المستخدم حرية الاختيار.

وستدعم سيارة Tensor Robocar مستويات القيادة الذاتية من L0 إلى L4، على أن تُطرح في أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو سيارات إنتاجية تجمع بين الابتكار التقني ومرونة الاستخدام اليومي.