بأعلى قيمة تاريخية.. 37.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج



أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% خلال 11 شهراً.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم، استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وأشار إلى أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في عام 2024.