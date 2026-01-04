مصرف سوريا المركزي يطبق المعايير العالمية لضمان صلاحية الأوراق النقدية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن المصرف يعمل على تبني وتطبيق المعايير العالمية، وخاصة الأوروبية المعتمدة لدى البنك المركزي الأوروبي، لضمان صلاحية الأوراق النقدية للتداول وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. ويأتي هذا في إطار تطوير منظومة إدارة النقد وتحسين كفاءة التداول والفرز والعد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان قابلية التداول وسلامة الأوراق النقدية، وحماية الصحة العامة عبر سحب الأوراق الملوثة أو شديدة التلف، ومنع تداول الأوراق المرممة أو المشوهة، ورفض الأوراق التي فقدت عناصرها الأساسية أو تشكل خطراً صحياً. وأضاف أن الضوابط تشمل تحديد مستوى الطيات والتمزقات المقبولة، ما يعزز الشفافية والانضباط في أعمال الصرافة وفق أسس فنية موحدة.

وأشار الحصرية إلى أن مواءمة هذه المعايير مع الخصوصية المحلية تنسجم مع رؤية المصرف في الحفاظ على سلامة النقد الوطني واستقرار السوق، وتضع الممارسات المحلية في انسجام مع المنهجيات الأوروبية والدولية الرائدة في إدارة النقد. وقال إن اعتماد المعايير العالمية يمثل خطوة مهمة نحو سوق نقدية أكثر كفاءة وثقة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز قدرة المواطنين على التعامل اليومي بالنقد بسهولة وأمان.

يأتي هذا التطوير ضمن برنامج وطني شامل لاستبدال العملة السورية، يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه الإجراءات التزام مصرف سوريا المركزي بتحسين إدارة النقد، ورفع معايير الجودة والكفاءة بما يتماشى مع الممارسات العالمية.