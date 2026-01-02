إيرادات ليبيا من النفط تصل 9ر21 مليار دولار في 2025

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس إن إيرادات البلاد من النفط لعام 2025 بلغت 9ر21 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 15%.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إلى أن الإيرادات شملت 268ر3 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع 36ر71 مليون يورو (91ر83 مليون دولار) في الحساب السيادي خلال عام 2025.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا سجلت أعلى متوسط معدلات إنتاج في عام 2025 خلال العقد الماضي، بمتوسط إنتاج بلغ 374ر1 مليون برميل من النفط الخام يومياً، بإجمالي 501 مليون برميل للعام بأكمله.