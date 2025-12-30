نجل نجيب ساويرس يبحث الاستحواذ على حصة في «بوغاتي» بمليار يورو

يُجري صندوق «إتش أو إف كابيتال»، الذي شارك في تأسيسه أحد أفراد عائلة ساويرس المصرية، وشركة «بلو فايف كابيتال»، محادثات للاستحواذ على حصة شركة «بورشه» في المشروع الذي يمتلك علامة السيارات الفاخرة «بوغاتي»، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وأضاف الأشخاص أن المستثمرين يناقشون التعاون في صفقة محتملة لشراء حصة «بورشه» في «بوغاتي ريماك»، وهو مشروع مشترك بين شركة السيارات الرياضية الألمانية ومجموعة «ريماك» الكرواتية. وذكروا أن الصفقة المحتملة ستشمل أيضاً مستثمرين، من بينهم «إتش أو إف كابيتال»، لشراء حصة «بورشه» في «ريماك غروب» نفسها.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن قيمة الصفقة قد تتجاوز مليار يورو (1.2 مليار دولار)، وقد تقدم «إتش أو إف كابيتال» تمويلاً جديداً لمجموعة «ريماك» لدعم توسعها، في إطار الصفقة المتوقعة.

وتعد «بلو فايف» شركة ملكية خاصة يديرها حازم بن قاسم، وهو مسؤول تنفيذي سابق في «إنفستكورب». أما «إتش أو إف كابيتال» فقد شارك في تأسيسها أنسي ساويرس، نجل الملياردير نجيب ساويرس، وحفيد رجل الإنشاءات المصري الراحل الذي يحمل الاسم نفسه، أنسي ساويرس.

تملك «بوغاتي ريماك» التي تسيطر عليها بالفعل مجموعة «ريماك»، علامة «بوغاتي» العريقة منذ عام 2021. وذكر الأشخاص أن التوصل إلى صفقة قد يتم في غضون الأسابيع المقبلة، رغم أن الهيكل الدقيق لأي معاملة محتملة لا يزال قيد الإعداد وقد يطرأ عليه تغيير.

وقال ممثل عن «ريماك» إن الشركة تجري محادثات مع «بورشه» بشأن هيكل الملكية المستقبلي لشركة «بوغاتي ريماك»، مضيفاً أنهم لا يستطيعون التعليق على التفاصيل نظراً لأن المناقشات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.