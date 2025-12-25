«سكك حديد مصر الجديدة»… قناة السويس البرية وشريان التجارة الحيوي

سكك حديد مصر الجديدة.. قناة السويس البرية تصل بين الموانئ المصرية

تُنشئ مصر خط سكة حديد فائق السرعة بطول 660 كيلومتر تقريباً يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ويُعرف باسم "الخط الأخضر"، بموجب عقد قيمته 4.5 مليارات دولار مع تحالف شركات يضم شركة سيمنز الألمانية.

وبحسب المسؤولين المصريين فإن الخط الأخضر هو جزء من شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر، مصممة لربط الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والزراعية ومراكز الخدمات اللوجستية والمجتمعات الحضرية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، مع السعي لتقليل أوقات السفر وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم النمو الاقتصادي المستدام ةفق نيوزويك.

وقال طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر، إنه من المتوقع أن تنقل شبكة السكك الحديدية التي تم تجديدها حوالي 15 مليون طن من البضائع سنوياً، أي ما يعادل حوالي 3% من حجم حركة المرور عبر قناة السويس في العام الماضي.

على غرار قناة السويس

على غرار قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ، يربط خط السكة الحديدي براً ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر بميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.

وسيكون هذا الخط بمثابة العمود الفقري للشبكة، إذ يجمع بين خدمات نقل الركاب فائقة السرعة والقطارات الإقليمية وقطارات الشحن، وفقاً لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية الرسمية.

يبدأ الخط على ساحل البحر الأحمر جنوب السويس ويمتد غرباً عبر الصحراء باتجاه الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط، مشكلاً ممراً مباشراً بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى استكمال ممر قناة السويس، وليس استبداله أو المرور من خلاله.

قناة السويس.. عائدات حيوية لمصر

وصرح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في أكتوبر الماضي، بأن عائدات القناة من المتوقع أن تصل إلى 4.2 مليارات دولار بنهاية هذا العام، مقارنةً بـ 3.9 مليار دولار العام الماضي، وذلك مع عودة القناة تدريجياً إلى عملياتها التجارية البحرية المنتظمة بعد سنوات من الاضطرابات الناجمة عن النزاع في البحر الأحمر .

تقوم شركة سيمنز موبيليتي بتزويد شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في مصر بقطار الركاب عالي السعة (HC) ديزيرو، والذي أكمل مؤخراً أول رحلة تجريبية له على مسارات تم بناؤها حديثاً بالقرب من غرب القاهرة.

وجاء في بيان صحفي لشركة سيمنز في نوفمبر: "من المقرر تشغيلها على الخط الأخضر - وهو شبكة بطول 660 كم تربط القاهرة بالعين السخنة والإسكندرية ومرسى مطروح، والتي يشار إليها غالبًا باسم "قناة السويس على السكك الحديدية".

في عام 2021، وقعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر عقداً مع شركة سيمنز لإنشاء خط سكة حديد رئيسي عالي السرعة ومكهرب يربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، ويربط أيضًا القاهرة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة الضخم ، حسبما أفادت شبكة سي إن إن في ذلك الوقت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، رولاند بوش، في 10 نوفمبر: "نحن فخورون، بالتعاون مع شركائنا، بالمساهمة في بناء شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة الجديدة في مصر - والتي ستصبح قريباً سادس أكبر شبكة في العالم - والتي تربط ملايين المصريين في جميع أنحاء البلاد، وتحول وسائل النقل للأجيال القادمة".

خطان إضافيان

تأمل مصر في إكمال خط السكك الحديدية فائق السرعة في عام 2027 أو 2028، وإلى جانب الخط الأخضر، سيتبعه خطان آخران: الخط الأزرق على طول النيل من القاهرة إلى أسوان، والخط الأحمر الذي يربط الغردقة وسفاجا بالأقصر.