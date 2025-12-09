قطر تتوقع وصول إيرادات موازنة 2026 إلى 199 مليار ريال

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري أن قطر تتوقع عجزاً في الموازنة قدره 21.8 مليار ريال قطري (5.99 مليارات دولار) لعام 2026.

وأعلن الكواري أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لقطر لعام 2026 يبلغ 199 مليار ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 0.1% مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة 2025.

وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، إن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل.

وفي ما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح الوزير أنه يبلغ نحو 220 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5%، مقارنة بموازنة عام 2025.

وتتوقع قطر عجزاً قدره 21.8 مليار ريال في موازنة 2026، وستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقاً لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.