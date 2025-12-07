«الخطوط القطرية» تعين حمد الخاطر رئيساً تنفيذياً





أعلنت «الخطوط الجوية القطرية»، اليوم الأحد، عن تعيين حمد علي الخاطر رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، خلفاً لبدر محمد المير، الذي شغل المنصب لعامين فحسب.

ينضم الخاطر إلى المجموعة قادماً من مطار حمد الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، بعد أن شغل مناصب عليا أخرى في شركة «قطر للطاقة»، وفقاً لبيان أصدرته الناقلة الوطنية.

وكان المير تولى المنصب قبل عامين خلفاً لأكبر الباكر، الذي قاد المجموعة أكثر من 25 عاماً، وتحولت على يديه إلى واحدة من أبرز شركات الطيران في العالم.

ووجه سعد شريدة الكعبي، رئيس مجلس إدارة المجموعة الشكر في البيان إلى المير على جهوده، ورحب بالخاطر، متطلعاً «إلى البناء على الأسس القوية والشبكة العالمية الواسعة للخطوط الجوية القطرية».

ومن أبرز إنجازات المير، خلال ولايته القصيرة، توقيع اتفاق مع «بوينغ» لشراء 210 طائرات عريضة البدن، بقيمة 96 مليار دولار، بحسب بلومبرغ، وتصنف الصفقة، التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، أكبر طلبية تتلقاها بوينغ حتى الآن من حيث القيمة.

كما قاد المجموعة خلال فترة من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، ما دفع قطر لإغلاق مجالها الجوي، بسبب هجمات صاروخية من إيران، وأدى ذلك إلى انقطاع السبل بعشرات الآلاف من الركاب، وهو ما شكل تحدياً كبيراً للناقلة في التعامل مع تراكم العملاء.