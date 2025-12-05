حاكم مصرف سوريا المركزي: تسارع نمو الاقتصاد مع تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الخميس، إن الاقتصاد السوري ينمو بأسرع كثيراً من تقديرات البنك الدولي التي تبلغ واحداً بالمئة لعام 2025، وذلك بفضل تدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، ما يسهم في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها وجهود بناء مركز مالي جديد في الشرق الأوسط.

وتحدث حصرية عبر رابط فيديو إلى مؤتمر رويترز نكست في نيويورك، ورحب باتفاقية مع فيزا لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مضيفا أن البلاد تعمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب لقياس البيانات الاقتصادية بدقة لتعكس الانتعاش.

ووصف حصرية، الذي يساعد في توجيه عملية إعادة اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام، إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بأنه "معجزة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في العاشر من نوفمبر تمديد تعليق ما يسمى بعقوبات قيصر ضد سوريا لمدة 180 يوماً، لكن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونجرس.

وبناء على مناقشات مع مشرعين أمريكيين، عبّر حصرية عن توقعاته بإلغاء العقوبات بنهاية عام 2025، لتنتهي بذلك "الحلقة الأخيرة من العقوبات".

وقال "بمجرد حدوث ذلك، سيطَمئن هذا بنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا".

وأضاف أن سوريا تعمل على تحديث اللوائح الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيوفر، على حد قوله، ضمانات إضافية للمقرضين الدوليين. وذكر أن مصرف سوريا المركزي نظم في الآونة الأخيرة ورش عمل مع بنوك من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة في مراجعة المعاملات.

قدر البنك الدولي في يوليو الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بنسبة متواضعة قدرها واحد بالمئة في عام 2025 بعدما انكمش 1.5 بالمئة في عام 2024 وسط تحديات أمنية وقيود تتعلق بالسيولة وتعليق المساعدات الخارجية.

وقال حصرية "لا أعتقد أن هذا يعكس واقع الاقتصاد السوري بعد عودة نحو 1.5 مليون لاجئ. احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

واعترف بأن سوريا ليس لديها بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه قال إن التضخم انخفض وإن ارتفاع سعر صرف الليرة يعد مؤشراً على أداء الاقتصاد.

عملة جديدة من ثماني فئات

قال حصرية إن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، وأكد خططا لحذف صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي سجلت 11057 للدولار يوم الخميس على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن.

وذكر أن سوريا ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة، وستستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة المصرف المركزي.

وأضاف "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".

ورحب أيضاً باتفاقية جديدة مع فيزا أعلن عنها يوم الخميس لتطوير أنظمة دفع رقمية ستحفز الشركة على العودة إلى سوريا.

وقال حصرية "يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد"، وإن مسؤولين سوريين سيعقدون اجتماعات أخرى مع فيزا بشأن هذه الشراكة.

وأوضح "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين؛ لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزاً مالياً لمنطقة بلاد الشام".



