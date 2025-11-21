مصر تتوقع استقبال 1.7 مليون سائح ألماني في نهاية 2025

توقعت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، أن يتجاوز عدد الألمان الوافدين 1.7 مليون سائح في نهاية 2025.

وبلغ عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر منذ بداية عام 2025 حتى نهاية شهر أكتوبر 1.5 مليون سائح، وفق بيان صحفي.

وشارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية المقام بمدينة الغردقة (شرق) بالبحر الأحمر خلال الفترة من 20 حتى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة 450 وكيلاً سياحياً.

وقال الوزير المصري إن السياحة في جوهرها ثقافة انتقال وتواصل بين الشعوب، و«مصر حريصة على توفير تجربة سياحية متنوعة وغنية تلبي توقعات السائح الألماني الذي نعتز بثقته في المقصد المصري».

كما تحدث الوزير عن «التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر، من طرق وسكك حديدية ومطارات وموانئ، بما يعزز الربط بين الوجهات السياحية المختلفة ويسهم في تحسين تجربة السائح».

ويُعد المؤتمر فرصة لتعريف المشاركين بالمقصد السياحي المصري والتطورات التي طرأت عليه في الفترة الأخيرة، إلى جانب تسليط الضوء على تنوع المنتجات السياحية والمميزات التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

ويُعد قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي لاقتصاد مصر. وكانت البلاد استقبلت العام الماضي 15.78 مليون سائح، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، بإيرادات بلغت 15.3 مليار دولار.