مصر.. كشف للغاز ينتج 36 مليون قدم مكعب يومياً بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الاثنين عن تحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية ينتج 36 مليون قدم مكعب يوميا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار جهودها لتعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع شركاء الاستثمار على توسيع أنشطة الحفر الاستكشافي، نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية.

وأضافت: "تمكنت الشركة من حفر البئر الاستكشافي جمانة-1، حيث أثبتت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد غازية وأظهرت النتائج معدل إنتاج يقدر بنحو 36 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وجار استكمال أعمال الاختبارات وتقييم المخزون المبدئي للبئر، تمهيدا لوضعه على خريطة الإنتاج بعد غد".

ويمثل الكشف إضافة جديدة لأنشطة شركة أباتشي العالمية، شريك الاستثمار في حقول خالدة بالصحراء الغربية في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز، بالتوازي مع الزيت الخام، خاصة بعد تطبيق الحوافز الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع الاستثمار في إنتاج الغاز من مناطق عمل خالدة.