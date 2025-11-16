8.4 % ارتفاعاً بإجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان

سجل إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 8.4 % حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليبلغ 41 ألفاً و164 جيجاوات بالساعة، مقارنة بـ 37 ألفاً و959.3 جيجاوات بالساعة في الفترة المماثلة من عام 2024م.

وأفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيانات أولية، أوردتها وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، بتسجيل ارتفاع في صافي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان، والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية، حسب المناطق، بنسبة 8.2 %، ليبلغ 39 ألفاً و973 6 جيجاوات بالساعة حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بـ 36 ألفاً و944 جيجاوات بالساعة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل إجمالي إنتاج المياه في سلطنة عُمان حتى نهاية الشهر قبل الماضي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6 %، لتبلغ نحو 387 مليوناً و702 ألف و100 متر مكعب، مقارنة بـ 390 مليوناً و197 ألف متر مكعب، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت محافظة مسقط انخفاضاً في إنتاج المياه بنسبة 11.2 % ليبلغ 154 مليوناً و377 ألفاً و500 متر مكعب مقابل 173 مليوناً و854 ألفاً و700 متر مكعب العام الماضي، في حين ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بنسبة 3.8 %، ليصل إلى 57 مليوناً و516 ألفاً و100 متر مكعب.

كما ارتفع إنتاج المياه في باقي المحافظات بنسبة 9.3 %، مسجلاً 175 مليوناً و808 آلاف و500 متر مكعب مقارنة بـ 160 مليوناً و919 ألفاً و500 متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2024.