استطلاع: توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال مايو

أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو مدفوعاً بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه سيصدر بيانات التضخم اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد نظراً لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الخميس.

وبحسب متوسط توقعات 12 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، فمن المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل.

وجُمعت بيانات الاستطلاع في يومي الثاني والثالث من يونيو. وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل. وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالاً واسعاً للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 يوليو.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.