سوريا.. إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف 6 أشهر

انطلق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأحد بعد توقف استمر نحو ستة أشهر.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أنه بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، انطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو ستة أشهر.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية السوري محمد يسر برنية قوله إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مشيرا إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري.

وأكد العمل على مواكبة التطورات الرقمية، قائلا: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة".