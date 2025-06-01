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أعمال

مصر تصنع مساراً بديلاً لنهر النيل في قلب الصحراء

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رويترز


كشفت مصر اليوم الأحد عن خطط لبناء مدينة في الصحراء ستشهد تحويل نحو سبعة بالمئة من حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل من أراضي الدلتا الخصبة لتمر عبر وحدات سكنية راقية بواجهات زجاجية قبل أن تصل في النهاية إلى مشروع زراعي ضخم.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان أعلن فيه عن المدينة الجديدة إن مصر تريد أن يساعد هذا المشروع في زيادة قيمة أصول الدولة ودعم أسعار الأراضي من خلال "أفكار مبتكرة وغير تقليدية".

وقال مطورون إن نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه نهر النيل ستتدفق يوميا إلى مدينة جريان التي تبلغ مساحتها 6.8 ملايين متر مربع على بعد 42 كيلومترا إلى الغرب من وسط القاهرة، مما سيساعد في ري مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.28 مليون فدان.

ووقّع ثلاث من شركات التطوير العقاري الخاصة الاتفاق مع الدولة، ممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وسيشمل المشروع وحدات سكنية ومناطق تجارية ومرسى لليخوت ومنطقة اقتصادية حرة.