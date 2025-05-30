«اقتصادية عجمان» تطلق معرض فاشن هب بمشاركة 50 مشروعاً تجارياً



أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، فعاليات النسخة الأولى من معرض الأزياء والعطور «فاشن هب»، ويستمر المعرض حتى 3 يونيو، في قاعة «البيت متوحد» بعجمان، ويضم المعرض أكثر من 50 عارضاً من كُبرى المشاريع والشركات المحلية المتخصصة في صناعة وتجارة الملابس والعطور، إلى جانب عدد من المصانع ورواد الأعمال من مُختلف إمارات الدولة، ما يوفر منصة متكاملة تجمع بين الإبداع المحلي، والتميز الصناعي في قطاعَي الأزياء والعطور.

تمكين المشاريع

وأوضح محمد الكتبي رئيس لجنة الفعاليات والمعارض في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، يهدف المعرض إلى دعم وتمكين المشاريع الوطنية في قطاع التصميم وصناعة العطور، وتعزيز قنوات الترويج والتسويق للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع روّاد الأعمال على التوسع والنمو، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات التجارية، مؤكداً أن معرض «فاشن هب» يسهم في تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة داعمة للأنشطة الاقتصادية والإبداعية، ومركز جذب للاستثمار في الصناعات الإبداعية والمنتجات ذات الطابع المحلي.

فرصة مثالية

وأضاف: نحرص من خلال معرض «فاشن هب» على توفير منصة تفاعلية، تجمع أبرز المصممين وروّاد الأعمال في مجال الأزياء والعطور، ما يعكس التزام الدائرة بتعزيز الحراك الاقتصادي المحلي، ودعم المشاريع الناشئة والمبدعة، ويمثل المعرض فرصة مثالية للجمهور، لاكتشاف منتجات مميزة، تجمع بين الأصالة والابتكار، والتفاعل المباشر مع أصحاب العلامات التجارية المُتميزة.

وتدعو دائرة التنمية الاقتصادية، جمهور إمارة عجمان وزوارها، لزيارة المعرض، والاستمتاع بتجربة تسوق فريدة، واكتشاف أحدث التصاميم والعطور المحلية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة، التي تضيف أجواءً ترفيهية وثقافية متنوعة، تُناسب مختلف الأعمار.