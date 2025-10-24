العراق يبدأ تشغيل مشروع لإنهاء استيراد البنزين عالي الأوكتان

يعتزم العراق تشغيل مشروع التكسير بالعامل المساعد /إف سي سي/ في مصافي الجنوب بمحافظة البصرة لتكرير النفط الخام لإنهاء استيراد البلاد من البنزين عالي الأوكتان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الأخرى.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في بيان صحفي "إن يوم غد السبت ستشهد مدينة البصرة تشغيل مشروع التكسير بالعامل المساعد إف سي سي في شركة مصافي الجنوب بهدف تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى".

وأضاف" كان العراق قبل أقل من ثلاثة أعوام يستورد كميات من المشتقات النفطية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار لكن بعد تطوير عمل مصافي التكرير العراقية ورفع طاقات التكرير بمعدل 450 ألف برميل يوميا التي وصلت إلى ضعف الكمية التي كان يتم تكريرها سابقا وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادتي زيت الغاز (الديزل) والكيروسين (النفط الأبيض) فضلا عن تخفيض استيراد البنزين من 12ألف متر مكعب إلى 4 آلاف متر مكعب".

كما ذكر" أن الكمية المتبقية سيجري توفيرها من مشروع التكسير بالعامل المساعد بعد افتتاحه يوم غد السبت وإيقاف استيراد البنزين المحسن بعد تشغيل المشروع".

وأوضح " أن هذا المشروع سينتج البنزين عالي الأوكتان /95/ وأكثر من ذلك وهو أفضل أنواع البنزين".