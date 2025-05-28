الصين تعفي جميع مواطني الخليج من التأشيرة بدءاً من يونيو

أعفت الصين جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية، وفق تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ التي نشرتها صحيفة «غلوبال تايمز».

قالت ماو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء، إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتباراً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، لمدة لا تتجاوز 30 يوماً.

أضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ«تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج».

كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد «ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج».

يأتي ذلك بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.