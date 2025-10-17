وزارة البترول المصرية: تثبيت أسعار الوقود المحلية لعام على الأقل

قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن مصر قررت تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد أحدث زيادات أقرتها اليوم الجمعة.

ونشرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية هذا العام بما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.

وذكرت الجريدة الرسمية "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة".